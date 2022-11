Navigazione in barca a vela tra le acque cristalline della Croazia

La Croazia, meta famosa per i suoi caratteristici villaggi di pescatori e le sue meravigliose città d’arte, regala ai viaggiatori una vacanza da sogno. Può essere considerata il paese dalle mille isole ed è la scelta migliore per chi ama le crociere in barca per le proprie vacanze. Gli itinerari da scegliere sono diversi e variano anche in base al numero di persone che parteciperanno al tour. Normalmente le barche a vela hanno almeno 4 posti letto e arrivano ad ospitare fino a 10 persone. Una volta deciso con chi affrontare il viaggio, si passerà alla scelta della imbarcazione più adatta con il giusto noleggio barche. Se si decide di viaggiare solo in due, si potrà optare per la scelta di una vera e propria crociera organizzata. Si troveranno diverse varianti di crociera, da quella in barca a vela, a quella con caicchi, o ancora a quella con yacht. La durata generalmente è di una settimana, periodo nel quale non è possibile visitare tutte le isole o l’intera costa della Croazia e proprio per questo esistono rotte specifiche sulle singole zone da visitare.

Come organizzare bene una crociera in barca a noleggio

Una volta decisa la barca da noleggiare, vi consigliamo di scambiarci qualche messaggio prima ancora di prenotare. Se poi è la prima volta che affrontate una crociera, è indispensabile fare tutte le domande possibili così da non restare in dubbio su alcuni tratti della vacanza. Un organizzatore degno di nota dovrà saper rispondere ad ogni vostro quesito. Una volta che avrete effettuato la prenotazione sarà più difficile comunicare e in caso modificare eventuali esigenze non chiarite in precedenza.

Inoltre, nel caso in cui la vacanza sarà organizzata insieme ad altre persone è sempre buona norma che l’organizzatore vi conosca così da poter formare gruppi omogenei, con gusti e interessi comuni al fine di scegliere l’itinerario che soddisfi l’intero gruppo.

Itinerari e qualche idea

Come già detto esistono vari tragitti tra cui scegliere per una vacanza da sogno in Croazia. Un esempio per capire la bellezza del posto sicuramente è il tour delle isole Kornati con i tre parchi inclusi. Durante questa crociera si visiteranno i parchi nazionali di Isole Kornati e delle cascate di Krka e il parco di Telascica sull’isola Dugi Otok. La partenza e l’arrivo si effettuano a Trogir. La crociera prosegue inizialmente verso nord costeggiando la Terraferma, fino ad arrivare al canale di Sibenik con la visita al borgo di Skradin e alle cascate di Krka. Si prosegue poi verso le isole dell’arcipelago di Sibenik e ancora dopo fino all’isola Dugi Otok.

Nelle splendide baie si potrà fare il bagno e pernottare. Da Dugi Otok si raggiunge il parco delle isole Kornati e poi si tornerà fino alla meta iniziale nel porto di Trogir. Il tutto in sette giorni.

Altro circuito molto bello è quello delle 8 isole sempre con partenza dal porto di Trogir. Il tour vi porterà questa volta verso sud, passando per le isole di Spalato fino all’isola e il parco nazionale di Mljet. In questa navigazione si vedranno le isole Brac e Hvar, Korcula, Lastovo e Vis. Una volta arrivati alla sera si potranno visitare i vari paesini sul mare e i luoghi di interesse, per poi cenare nei ristoranti tipici del posto. Per i pasti c’è da dire che sono previsti a bordo, ma si può liberamente scegliere di consumare qualche pasto fuori bordo.