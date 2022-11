Nanotronics annuncia l’apertura di un ufficio a Monaco di Baviera

L’investimento nell’espansione europea supporterà nuove assunzioni e la crescita delle attività in questa regione chiave

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Nanotronics è lieta di annunciare l’apertura del suo ufficio di Monaco di Baviera, Germania, guidato dal direttore generale Marius Fischer, che riferirà al Dr. Matthew Putman, CEO e co-fondatore globale. Il nuovo ufficio fungerà da sede nell’Europa centrale per ingegneri applicativi e rappresentanti commerciali, al fine di consolidare le attività e garantire la massima qualità possibile del servizio e del supporto alla crescente base clienti nella regione.

“La sua approfondita esperienza regionale nella gestione di clienti e team, oltre alla competenza nel controllo qualità, nell’automazione dei processi front-end dei semiconduttori e, in generale, nell’ambito tecnologico, fa di Marius il dirigente ideale che continuerà a lavorare a stretto contatto con le controparti statunitensi”, ha dichiarato Matthew Putman. “Per noi è essenziale disporre di un solido supporto locale, in modo da poter soddisfare le esigenze dei clienti in tutta l’Europa e in Medio Oriente”, ha proseguito. “Abbiamo altri progetti nella regione e altre aree, e Monaco di Baviera rappresenta un inizio eccellente”.

Sede di Nanotronics Munich sarà GmbH Lohstr 24, Technopark II, Haus B (3. OG), 85445 Oberding, Germania.

L’azienda esporrà le sue esclusive soluzioni per le ispezioni e la sicurezza allo stand C1.233 a SEMICON Europa, a Monaco di Baviera, il 15-18 novembre 2022. SEMICON Europa è il principale evento dedicato alla produzione elettronica che richiama partecipanti di spicco da tutte le fasi del processo produttivo di questo comparto, per discutere problemi come le interruzioni della supply chain, la sostenibilità e i modi più efficaci per costruire un futuro della produzione orientato alla responsabilità.

Informazioni su Nanotronics

Nanotronics è un’azienda attiva nei macchinari e nell’intelligence di livello avanzato che aiuta i clienti del settore pubblico, privato e no profit a risolvere i problemi esclusivi legati alle ispezioni e al controllo dei processi legati alla produzione di precisione. Sviluppatore leader di strumenti di ispezione ottica per l’industria dei semiconduttori, Nanotronics utilizza hardware e software per proporre sistemi di super imaging ad alta resa e su scala industriale. Nanotronics, che distribuisce i suoi prodotti indipendenti dal settore in quindici paesi, collabora con aziende all’avanguardia nei segmenti aerospaziale, elettronico e dell’assistenza sanitaria per aumentare il rendimento, ridurre l’impronta e gli sprechi, contenere i costi e velocizzare le iterazioni progettuali, eliminando al contempo le laboriose ispezioni manuali.

Vendite

Per ulteriori informazioni su come stringere partenariati con Nanotronics per implementare soluzioni avanzate che aumentano il rendimento ed espandono le capacità scrivere a sales@nanotronics.co

Offerte di lavoro

Per il suo ufficio di Monaco di Baviera, Nanotronics è alla ricerca di talenti curiosi dal punto di vista e intellettuale e orientati alla tecnologia. https://nanotronics.co/careers/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Domande della stampa

Jack Kerwin, direttore strategia e sviluppo commerciale



jkerwin@nanotronics.co

Cecilia McLaren, addetta marketing e comunicazioni



cmclaren@nanotronics.co