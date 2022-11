MUSE e ELISA per la prima volta insieme in “GHOSTS (HOW CAN I MOVE ON)”

Dopo il successo dell’ultimo album dei MUSE “WILL OF THE PEOPLE”, entrato direttamente al numero 1 della classifica GFK degli album più venduti in Italia, esce venerdì 25 novembre una versione speciale ed esclusiva del brano più emozionante dell’album, “Ghosts (how can I move on)”, con la voce avvolgente di una delle artiste italiane più importanti e apprezzate: ELISA.

Per la prima volta la band vincitrice di Grammy Award e Brit Award pubblica un singolo con un’artista italiana. Matthew Bellamy ed Elisa condividono la stessa visione artistica e la stessa passione per la musica. Dal loro incontro è nata l’idea di collaborare su un brano che potesse mettere in evidenza le loro indiscusse doti canore e GHOSTS è il brano perfetto per evidenziarne tutta la magia, costruito sul suono del solo pianoforte.

“Abbiamo sempre pensato che questa canzone sarebbe stata perfetta per una potente voce femminile. Siamo entusiasti che Elisa sia la prima di una serie di collaborazioni future che i nostri fan ascolteranno”. ha dichiarato Matt Bellamy