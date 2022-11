MotoGp, Rossi incorona Bagnaia: “Finalmente un italiano campione”

(Adnkronos) – “Era ora che un italiano tornasse a vincere il titolo, è passato un sacco di tempo, questo era il modo migliore possibile, per noi il fatto che ci sia riuscito Pecco è speciale”. Valentino Rossi incorona Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati è il nuovo campione del mondo della MotoGp e riporta l’Italia sul trono della classe regina del Motomondiale a 13 anni dall’ultimo trionfo del ‘Dottore’.

“Sicuramente è stata una gara sofferta, però io ero tranquillo, perché Bagnaia nel warm up ha rimesso la moto come piace a lui, è andato molto forte, quindi l’ho visto più rilassato rispetto alle qualifiche. Quartararo ha comunque fatto una grande gara, ha guidato in modo tosto fino alla fine”, dice Rossi a Sky Sport rendendo omaggio a Fabio Quartararo, secondo nella classifica iridata.