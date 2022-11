Monza-Verona 2-0, gol di Carlos Augusto e Colpani

(Adnkronos) – Il Monza batte il Verona per 2-0 nel match valido per la 13esima giornata della Serie A. I lombardi sbloccano il risultato con Carlos Augusto al 68′: destro secco dal limite dell’area su assist di Ciurria, 1-0. Il Verona, in 10 dal 26′ per l’espulsione di Magnani, non riesce a raddrizzare il risultato. Al 90′, il raddoppio dei padroni di casa. Petagna gestisce il pallone e attende il rimorchio di Colpani: sinistro chirurgico, 2-0. Il Monza sale a 13 punti, il Verona rimane ultimo da solo a quota 5.