Il Confronto, settimanale di politica ed economia di Rai Italia (offerta estera rai) in onda il giovedì in prime time (21.30 orario di New York) in tutto il mondo sbarca anche nel sabato di Rai2.

Andrà infatti in onda tutti i sabati alle 6.30 sul secondo canale. Si comincia questa settimana con due ospiti a confronto: il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani (Fratelli d’Italia) ed il senatore Enrico Borghi del Pd.