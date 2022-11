Mondiali Qatar 2022: una settimana al via

La Coppa del Mondo 2022 si terrà in Qatar da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre. Le 32 squadre saranno divise in otto gironi da quattro e le prime due di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta del secondo turno.

Le squadre favorite per la vittoria mondiale

La Coppa del Mondo è una competizione tra le migliori squadre del mondo e i vincitori saranno incoronati campioni. I tre favoriti per vincere la Coppa del Mondo sono Brasile, Germania e Spagna, ma chi sarà il pacchetto sorpresa?

Per i bookmakers, chances anche per Argentina, Francia e Germania.

La squadra argentina è una delle più entusiasmanti al mondo, con Lautaro Martinez, Paulo Dybala, Lionel Messi e Gonzalo Higuain.

Le possibili sorprese

La Danimarca (vincitrice mondiale quotata a 31) è una squadra nazionale che ha diversi motivi per arrivare il più alto possibile in classifica e nelle ultime partite ha fatto molto bene, battendo anche la Francia in UEFA Nations League. La Croazia ha uno staff eccellente ed è vicecampione del mondo 2018, la sua vittoria è quotata a 51 e potrebbe facilmente arrivare oltre i quarti di finale.

La Serbia è una grande nazionale calcistica che potrebbe sorprendere molti con le sue prestazioni ai Mondiali del 2022.

Orario partite, fuso orario Qatar – Italia. Che ore sono in Qatar?

La differenza di fuso orario tra Italia e Qatar è di due ore. Da noi, quindi ci saranno due ore in meno rispetto al paese che ospita i mondiali.

Se ad esempio la partita sarà trasmessa in Italia alle 20, in Qatar saranno le ore 22.

Dove guardare i mondiali

La trasmissione italiana sarà su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport. Per quanto riguarda lo streaming, invece, spazio a Raiplay.

I gironi di Qatar 2022

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA, Galles

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Gruppo D: Francia, Australia, Danimarca, Tunisia

Gruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, Giappone

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud