Mondiali Qatar 2022, Portogallo-Ghana 3-2: Cristiano Ronaldo gol record

(Adnkronos) – Il Portogallo batte 3-2 il Ghana in match del gruppo H dei mondiali di Qatar 2022, disputato allo Stadium 974 di Doha. Le reti dei lusitani portano la firma di Cristiano Ronaldo su rigore al 65′, Joao Felix al 78′ e Leao all’80’; per gli africani in gol Ayew al 73′ e Bukari all’89’. Per CR7 l’ennesimo record: con il gol di oggi diventa il primo giocatore della storia ad aver segnato in 5 mondiali. In classifica i portoghesi guidano il girone con 3 punti, poi Uruguay e Corea del Sud con 1 punto e Ghana a zero.