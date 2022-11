Mondiali 2022, Qatar-Ecuador 0-1: la partita in diretta

(Adnkronos) – Qatar contro Ecuador, via ai Mondiali 2022. I padroni di casa scendono in campo nel match inaugurale del torneo contro la selezione sudamericana nel match valido per il Gruppo A che comprende anche Olanda e Senegal.

LA PARTITA – Pronti, via e Var subito protagonista al 2′. Il portiere del Qatar, Alsheeb, si esibisce in un paio di uscite oscene. La palla rimane nell’area dei padroni di casa, Torres gira al volo e Valencia di testa appoggia in rete: 0-1. Anzi, no. Il Var richiama l’arbitro Orsato: Valencia negli sviluppi dell’azione è in fuorigioco, il fischietto italiano annulla.

Si gioca solo nella metà campo qatariota, l’Ecuador è in costante possesso del pallone e al 15′ si procura un netto calcio di rigore. Valencia si infila tra le maglie della difesa rivale e si presenta davanti a Alsheeb che lo stende. Valencia dal dischetto non sbaglia, 0-1 (stavolta confermato) al 16′.

Le formazioni:

Qatar – (5-3-2) – Saad Alsheeb; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Bassam Hisham, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Abdulaziz Hatem, Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf; Akram Afif, Almoez Ali.

Ecuador – (4-4-2) – Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada.

Referee Daniele Orsato (Italy).