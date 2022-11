Mondiali 2022, Pelé: “Brasile sarà di nuovo campione del mondo”

(Adnkronos) – Pelé crede che il Brasile sarà incoronato campione della Coppa del Mondo per la sesta volta in Qatar il mese prossimo. Il Brasile si è guadagnato un posto nell’evento più importante del calcio internazionale rimanendo imbattuto nelle qualificazioni e finendo in testa al gruppo sudamericano a 10 squadre, sei punti di vantaggio sull’Argentina, seconda in classifica. “Si potrebbe anche pensare che io sia troppo fiducioso, ma sento che vedremo il Brasile vincere di nuovo”, ha detto l’82enne sui social media. Ha accompagnato il post con una foto di sé stesso che alza il trofeo Jules Rimet in una decappottabile mentre supera l’Arco di Trionfo a Parigi.

Il Brasile, che ha vinto l’ultima Coppa del Mondo nel 2002, inizierà il mondiale contro la Serbia il 24 novembre e incontrerà anche Svizzera e Camerun nel Gruppo G. Pelé è l’unico giocatore ad aver vinto tre volte la Coppa del Mondo, alzando il trofeo nel 1958, 1962 e 1970.