(Adnkronos) – La Francia campione del mondo trema per Karim Benzema. A poche ore dall’inizio dei Mondiali di Qatar 2022, il centravanti del Real Madrid – fresco vincitore del Pallone d’oro – si è fatto male nell’allenamento di oggi, come riferisce L’Equipe. Benzema ha riportato un infortunio muscolare e in serata si è sottoposto ad una risonanza magnetica: appare certa la sua assenza martedì nel match contro l’Australia, ma prende quota l’ipotesi di un forfait per l’intero torneo.