Mondiali 2022, invasione di campo con bandiera arcobaleno – Video

(Adnkronos) – Invasione di campo con bandiera arcobaleno durante Portogallo-Uruguay ai Mondiali di Qatar 2022. Un uomo è entrato sul terreno di gioco sventolando la bandiera Lgbtq+ prima di essere bloccato dalla sicurezza, come documentano i video pubblicati sui social. Le immagini non sono state mostrate in tv dalla regia internazionale.