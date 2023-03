Mondiali 2022, Ecuador-Senegal 1-2

(Adnkronos) – Missione compiuta per il Senegal che vince 2-1 lo scontro diretto con l’Ecuador e si qualifica agli ottavi (già raggiunti nel 2002) da seconda del gruppo A. Scavalcato in classifica proprio la squadra sudamericana che viene eliminata dal Mondiale. In avvio sprecano Idrissa Gueye e Dia, protagonista Ismaila Sarr che si procura e trasforma il rigore del vantaggio. Nella ripresa pareggia Caicedo, ma dopo due minuti decide un gran gol di Koulibaly. Il Senegal affronterà la vincente del girone B, al momento sarebbe l’Inghilterra.

Il Senegal parte forte e dopo un paio di minuti ha una grande occasione per passare in vantaggio ma Idrissa Gueye spara a lato da ottima posizione. Azione quasi in fotocopia al 9′, questa volta è l’attaccante della Salernitana Dia a non trovare lo specchio della porta. L’Ecuador ci mette qualche minuto a prendere le misure al Senegal e al quarto d’ora si fa vedere dalle parti di Mendy: accelerazione di Plata che serve Valencia al centro dell’area. Il capitano della ‘Tri’, nello stop, si allunga il pallone e viene chiuso. A pochi minuti dalla fine del primo tempo il Senegal passa in vantaggio. Hincapie stende Sarr in area, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta proprio Sarr e la sua conclusione è perfetta e vale l’1-0.

Ad inizio secondo tempo il ct dell’Ecuador manda in campo Cifuentes e Sarmiento e la partita cambia. La squadra sudamericana mette in difficoltà il Senegal e trova il gol del meritato con Moises Caicedo, abile nel mandare il pallone in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Neanche il tempo di esultare che il Senegal torna avanti. Calcio di punizione battuto da Idrissa Gueye, il pallone sbatte sulla coscia di Valencia e arriva a Koulibaly che, al volo, firma il 2-1 decisivo che porta le ‘black stars’ in paradiso e per la seconda volta agli ottavi di finale del mondiale.