Lifestyle Blog > Le ultime notizie > Notizie > Mondiali 2022, convocati Inghilterra: out Tomori, Smalling e Abraham

Mondiali 2022, convocati Inghilterra: out Tomori, Smalling e Abraham

(Adnkronos) – Il Ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha reso nota la lista dei 26 convocati per il Mondiale di Qatar 2022. Esclusi dal Mondiale il milanista Tomori e i romanisti Abraham e Smalling.  

Questi i convocati: Portieri: Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale. Difensori: Trent Alexander-Arnold, Conor Coady, Eric Dier, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White. Centrocampisti: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips , Declan Rice. Attaccanti: Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Callum Wilson.  

Post navigation

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Potrebbe interessarti

Leggi le altre notizie di tuo possibile interesse

P