Mondiali 2022, convocati Brasile: anche Danilo, Bremer e Alex Sandro

(Adnkronos) – Il commissario tecnico del Brasile Tite ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che parteciperanno ai Mondiali in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Tra i convocati ci sono tre calciatori provenienti dalla Serie A, tutti di proprietà della Juventus: sono Danilo, Alex Sandro e Bremer. Se per il primo sarà la seconda partecipazione ai Mondiali dopo Russia 2018, per Alex Sandro e Bremer si tratta di un debutto assoluto nella manifestazione.

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras). Difensori: Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Siviglia), Bremer (Juventus), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Marquinhos (Paris Saint Germain), Militao (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea). Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Paqueta (West Ham). Attaccanti: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcellona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid).