Non c’è l’Italia, eppure sono almeno dieci le squadre indicate come le maggiori candidate alla vittoria finale del Mondiale. Alcune hanno dominato il rispettivo girone di qualificazione, altre hanno avuto qualche rallentamento di troppo, vedi il Portogallo, che alla fine è riuscito a fare ciò che invece non era riuscito all’Italia, vincere lo spareggio, con un secco 2-0 grazie alla doppietta di Bruno Fernandes, e tanti saluti alla Macedonia del Nord.

C’è chi come la Francia viene dal trionfo dell’ultimo Mondiale e pregusta il bis, chi ha già rotto la maledizione della Coppa America, vinta al Maracanà contro il Brasile, e non si vuole più fermare, leggasi alla voce Argentina. Ovviamente bisogna fare i conti con le voglie di riscatto della stessa Seleçao, per molti la favorita numero uno in Qatar, o dell’Inghilterra, che dopo la finale dell’Europeo persa in casa è sicura che stavolta nel suo cammino almeno non incontrerà l’incubo Azzurri.

Mondiale Qatar 2022, le dieci grandi favorite per la vittoria finale 31

Fonte: Unsplash

Tutte le 64 partite trasmesse dalla Rai

Nonostante l’assenza della nostra nazionale, non c’è possibilità di perdersi nemmeno un secondo grazie all’ampia copertura fornita dalla Rai, che già da tempo si è assicurata i diritti di tutte le 64 partite del torneo, dalla fase a gruppi alla finale del prossimo 18 dicembre, in programma sui canali Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai Sport, sull’app di RaiPlay e sul sito RaiNews.it. Ma per l’emittente di Viale Mazzini l’investimento su una competizione come il Mondiale non può che essere una scommessa già vinta.

Il calcio, com’è noto, rimane infatti a larga maggioranza lo sport più popolare del Paese, come confermano tra l’altro gli studi sugli eventi sportivi più seguiti in streaming negli ultimi anni, con picco, guarda caso, per Italia-Inghilterra a Euro 2020, ma non c’è dubbio che anche senza gli Azzurri saranno come sempre milioni e milioni gli spettatori incollati al teleschermo, al PC o al proprio smartphone, chissà facendo il tifo proprio per una delle grandi favorite.

Mondiale Qatar 2022, le dieci grandi favorite per la vittoria finale 32

Fonte: Unsplash

Brasile e Francia partono in prima fila

Secondo gli addetti ai lavori, parte in prima se non in primissima fila il Brasile, una squadra considerata di livello assoluto in tutti i reparti, dalla difesa con gli juventini Bremer, Danilo e Alex Sandro all’attacco con i vari Vinicius, Gabriel Jesus e Neymar. Occhio, però, come dicevamo alla Francia campione in carica, reduce, è vero, dall’eliminazione agli ottavi di finale all’ultimo Europeo, poi tornata sul palco delle grandi con la Nations League conquistata contro la Spagna. Due nome su tutti: Mbappé e Benzema. Con una coppia gol così, a cui si aggiunge nel tridente un tale Griezmann, è lecito sognare.

Argentina davanti a Spagna e Germania

La Coppa America alzata sul campo dei rivali storici del Brasile non ha placato la fame dell’Argentina e di Leo Messi, 35 anni per la Pulce, probabilmente all’ultima chiamata per un successo Mondiale. La Selección è l’altra grande favorita, per molti un gradino sopra la Spagna e la Germania, entrambe alla ricerca della gloria perduta dopo le delusioni dell’ultima edizione e il riscatto mancato all’Europeo.

Mondiale Qatar 2022, le dieci grandi favorite per la vittoria finale 33

Fonte: Unsplash

Lukaku, CR7 e Suarez guidano le outsider

Detto dell’Inghilterra, completano il quadro delle prime dieci candidate l’Olanda del ct Van Gaal, il Belgio di Lukaku, Hazard e De Bruyne, il Portogallo di un Cristiano Ronaldo mai come oggi voglioso di dimostrare di saper dare risposte anche in campo e l’Uruguay che si affida all’esperienza dei veterani Suarez, Godin e Cavani. Difficilmente il prossimo 18 dicembre nella finale di Doha vedremo alzare la Coppa del Mondo da una squadra che non sia una delle dieci favorite che abbiamo citato. Comunque vada, a noi non rimane altro che goderci lo spettacolo. E vinca la migliore.