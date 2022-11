Missili Polonia, Zelensky: “Non so cosa sia successo”

(Adnkronos) – “Non so cosa sia successo, non abbiamo certezze, neanche il mondo lo sa”. Così Volodymyr Zelensky insiste ad avanzare dubbi sulla ricostruzioni, avvallata da Usa, Nato e Polonia che sia stato un missile della sua contraerea a colpire il territorio polacco. “Sono, però, sicuro che c’era un missile russo e che noi abbiamo lanciato poi i sistemi di difesa anti-aerea”, ha però poi aggiunto, secondo quanto si legge in un comunicato della presidenza ucraina.