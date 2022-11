Milan-Spezia 2-1, gol rossoneri di Theo Hernandez e Giroud

(Adnkronos) – Il Milan batte 2-1 lo Spezia nel match valido per la 13esima giornata della Serie A 2022-2023 e sale al secondo posto a -6 dal Napoli capolista. I rossoneri hanno 29 punti e scavalcano l’Atalanta, sconfitta 1-2 in casa dai partenopei che comandano a quota 35.

Il Milan sblocca il risultato al 21′ con Theo Hernandez, che sfrutta il suggerimento di Bennacer: 1-0. Lo Spezia pareggia al 59′ con un gol speciale. Daniel Maldini, figlio del dirigente rossonero e cresciuto nel Milan, fa centro con uno splendido destro a giro dopo aver vinto un contrasto nell’area dei padroni di casa: 1-1. Il Milan si riversa in attacco alla ricerca del nuovo vantaggio. Il Var cancella la rete di Tonali, a segno da fuori. Quando la X sembra definitiva, Giroud riporta avanti il Diavolo con un gioiello. Cross di Tonali, l’attaccante inventa una splendida sforbiciata al volo: 2-1 all’89’. Giroud esulta togliendosi la maglia e rimedia la seconda ammonizione. Il Milan chiude in 10 ma conduce in porto la vittoria che permette alla squadra di Pioli di rimanere nella scia del Napoli.