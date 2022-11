Milan-Salisburgo, come vederla oggi in tv e in streaming

(Adnkronos) – Tutto pronto per Milan-Salisburgo in programma oggi, mercoledì 2 novembre. Fischio d’inizio alle 21 per il match di Champions League che si disputerà a San Siro. Ma come vedere in tv e streaming la sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi decisiva per la qualificazione agli ottavi? La partita sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video.

Per poterla vedere in diretta tv, occorrerà scaricare l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox.