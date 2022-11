Migranti, Tajani: “Chiesto a Germania solo rispetto regole Ue”

(Adnkronos) – “La Germania è un nostro grande interlocutore, è un Paese amico”, ma “quando c’è da dare qualche messaggio, soprattutto sul tema dell’immigrazione, lo facciamo con determinazione per garantire il rispetto delle regole. Abbiamo soltanto chiesto che le navi delle ong rispettino le regole europee quando salvano qualcuno in mare e poi chiedono di attraccare nei porti più vicini. Lo abbiamo fatto in maniera ufficiale, con grande garbo ma anche con grande fermezza”. Lo ha dichiarato a Berlino ai microfoni della Rai il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a proposito del caso della ‘Humanity 1’.

“Serve una collaborazione tra tutti i Paesi europei, ma anche con i Paesi dei Balcani, per fermare l’immigrazione illegale perché rischia di diventare un problema sempre più grave per tutti quanti noi”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.