Migranti, soccorso barchino: 4 morti e 2 dispersi

(Adnkronos) – La Guardia costiera italiana ha soccorso un barchino con 13 migranti a bordo. L’imbarcazione era in difficoltà per le condizioni meteo. Quattro persone sono morte, due i dispersi. I migranti, appena avvistato il mercantile, si sono gettati in acqua.

Le autorità algerine, visto il tratto di mare in cui è avvenuto l’evento, a 15 miglia dall’area Sar italiana e 107 miglia dalle coste algerine, hanno richiesto la collaborazione della Guardia costiera italiana. La Centrale operativa di Roma è quindi intervenuta coordinando l’intervento sul posto di mezzi navali e aerei per soccorrere i migranti.

Le ricerche, rese complesse dalle pessime condizioni meteo marine, continueranno nelle prossime ore con motovedette, elicotteri ed aerei della Guardia costiera, con un elicottero dell’Aeronautica militare e con mezzi aerei algerini.​