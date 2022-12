Migranti, Piantedosi: “Prossima mossa? Negoziare accordi con Paesi partenza”

(Adnkronos) – ”Prenderemo contatti, attraverso i canali diplomatici, con i Paesi di partenza dei migranti per negoziare i termini di possibili accordi”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo a ‘Corriere Tv’ su quale sia la prossima mossa in tema di immigrazione.

Durante il Consiglio straordinario sui migranti a Bruxelles si è ”convenuto sull’idea che governare i flussi non significa alzare muri, che sarebbero inefficaci, ma creare una compensazione tra i processi di governo dei flussi come i canali di ingresso regolare, i corridoi umanitari, il dialogo con i paesi di origine e di transito e il richiedere qualcosa per porre fine a questa sregolatezza”, ha poi sottolineato.

”La settimana scorsa c’è stato un incontro importante con i ministri interessati per cominciare a porre le basi di un prossimo decreto flussi fatto da questo governo. Ci stiamo già lavorando, non escludo che a breve si possa arrivare a una conclusione”, ha detto ancora Piantedosi sottolineando che ‘lL’ultimo degli interessi del ministro che si deve occupare della tutela dell’ordine pubblico è gettare benzina sul fuoco anzi l’interesse è che ci sia acqua sul fuoco”.