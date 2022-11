Migranti, Francia: “Italia rispetterà diritto internazionale, nessun dubbio”

(Adnkronos) – Il governo francese “non ha dubbi” sul fatto che l’Italia “rispetterà il diritto internazionale” e accoglierà la Ocean Viking, la nave di ricerca e soccorso gestita da Sos Mediterranee, ha dichiarato i

l ministro dell’Interno, Gerald Darmanin ai media francesi. A bordo dell’Ocean Viking i 234 migranti che viaggiavano su sei imbarcazioni in pericolo nel Mediterraneo centrale, soccorse tra il 22 e il 26 ottobre. “La Francia è pronta ad accogliere” i 234 migranti “come ogni Paese”, ha quindi dichiarato a France Info il ministro della Solidarietà francese, Jean-Christophe Combe, sottolineando che si tratta di una “questione di umanità”. “Deve esserci un porto in Europa o in Francia che possa accoglierli, che possa curarli – ha proseguito Combe -. Non li lasceremo morire in mezzo al Mediterraneo, non li lasceremo andare alla deriva”.