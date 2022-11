Migranti, Francia: “Comportamento Italia inaccettabile”

(Adnkronos) – L’Ocean Viking, con a bordo 234 migranti soccorsi nel Mediterraneo, “dovrebbe essere accolta in Italia” alla luce del diritto marittimo internazionale. Così il portavoce del governo francese, Olivier Veran, in un’intervista a franceinfo.

Bollando l’atteggiamento del governo italiano come “inaccettabile”, Veran ha spiegato che la Francia auspica, “dal momento che l’imbarcazione è ancora nelle acque territoriali italiane, che l’Italia svolga il suo ruolo e rispetti i suoi impegni europei”.

“Nessuno lascerà che questa barca corra il minimo rischio”, ha però precisato Veran, assicurando che le autorità francesi stanno monitorando in tempo reale l’evoluzione della situazione dei passeggeri della nave.

Intanto tutti i migranti delle due navi Ong, la Humanity 1 e Geo Barents di Medici senza frontiere, ormeggiate rispettivamente da sabato e domenica scorsi nel porto di Catania e sbarcati ieri, sono stati portati in un impianto sportivo comunale, il Palaspedini.

Se la Geo Barents di Msf riprenderà la navigazione non appena farà il rifornimento, la posizione di Sos Humanity sarà resa nota oggi durante una conferenza stampa prevista per le 11 al molo di Levante. La Cgil Sicilia ha infine annunciato che non si terrà il presidio di protesta ‘Facciamoli scendere’ che era stato annunciato per le 17 oggi nel porto di Catania a sostegno delle due navi ong.