Midterm Usa 2022, Georgia verso ballottaggio: stato chiave per il Senato

(Adnkronos) – Si prevede che si andrà al ballottaggio per il Senato in Georgia, stato decisivo per il controllo della Camera alta. Lo ha scritto su Twitter l’ultra conservatore Gabriel Sterling, dicendo che il prossimo 6 dicembre ”è praticamente sicuro che si andrà al ballottaggio per il Senato degli Stati Uniti qui in Georgia”. La sfida alle elezioni midterm Usa 2022 è tra Hershel Walker e Raphael Warnock.

Popolarissimo ex campione afroamericano di football, Hershel Walker è stato scelto e fortemente voluto da Donald Trump come il candidato repubblicano al Senato in Georgia per sfidare Raphael Warnock, il reverendo diventato due anni fa il primo senatore afroamericano eletto in Georgia. La campagna di Walker è stata caratterizzata da molti scandali e controversie, soprattutto quando due donne si sono fatte avanti con le prove che il repubblicano – che si dichiara anti-aborto – le aveva costrette ad abortire, pagando per l’intervento.

Nonostante questo, Walker è andato avanti sempre all’attacco nella sua campagna, ispirandosi al modello dell’amico e mentore Trump che però si è tenuto lontano dalla campagna nello stato dove è sotto inchiesta per aver cercato di sovvertire il risultato elettorale. Al contrario la campagna di Walker ha legato il democratico al presidente Biden, sfruttando l’impopolarità del presidente.

Secondo gli exit poll diffusi da Nbc news prima della chiusura dei seggi, due elettori su tre non si fidano della capacità di giudizio dell’ex campione di football, mentre una maggioranza, il 51%, si fida di quella del democratico. Ma d’altro canto la campagna repubblicana sembra avere avuto effetto, dal momento che il 44% degli elettori considerano Warnock “troppo estremista” e solo il 39% ha la stessa opinione su Walker.