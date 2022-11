Midterm Usa 2022, ancora nessuna certezza sulla Camera

(Adnkronos) – A tre giorni dalle elezioni di midterm 2022, l’America non ha ancora certezze su chi guiderà il Congresso dal prossimo gennaio. Continuano infatti gli spogli per decine di seggi della Camera dove i repubblicani sono in vantaggio (al momento hanno vinto 211 seggi contri i 198 dei democratici) ma hanno ancora bisogno di altri 7 seggi per ottenere la maggioranza.

Continuano quindi ad essere ad un passo da una vittoria di misura – mentre invece da settimane si sentivano in tasca una vittoria a valanga, con una maggioranza di decine di seggi – che, secondo le previsioni della Cnn, probabilmente potrà portare ad un equilibro di 213 seggi per i dem e 222 per il Gop, appena 4 in più della maggioranza minima.

“E’ quindi più facile che si arrivi a questa soluzione, ma la ragione per cui ancora non abbiamo assegnato i seggi è che è matematicamente ancora possibile uno scenario che i democratici mantengano la Camera”, ha spiegato di fronte al suo ‘magic wall’ John King l’anchorman della Cnn che dalla notte elettorale illustra sulla sua mappa interattiva tutti i possibili, ed ipotetici, scenari di queste elezioni infinite.

In particolare, il giornalista dell’emittente, tradizionalmente vicina ai democratici, ipotizza che i democratici possano confermare i risultati migliori del previsto anche nei duelli ancora da chiudere nel West del Paese, arrivando così a 212. Altri due seggi, ipotizza ancora, potrebbero arrivare da Maine ed Alaska – dove è in testa la democratica Mary Peltola, grazie al voto spaccato tra Sarah Palin ed un altro democratico – dove è vigore un sistema di ‘seconde scelte’ nel caso che nessuno dei candidati raggiunga il 50%.

Così potrebbero arrivare a 214. E’ ‘veramente difficile” che i dem possano però ottenere gli ultimi 4 seggi, ammette King, spiegando che uno di questi potrebbe arrivare dalla sconfitta di un’altra pasionaria dell’estrema destra, la deputata repubblicana amante delle armi e di QAnon, Kaureb Boebert, che è in testa per appena 1136 voti in Colorado.