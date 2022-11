Michela Murgia: “Meloni è ‘la’ presidente, non è amica del femminismo”

(Adnkronos) – “La lingua italiana consente la declinazione al femminile. Quando una donna ricopre quella carica, l’italiano non solo permette ma consiglia che la declinazione corretta sia quella corrispondente al genere: quindi useremo quella”. Michela Murgia si esprime così, a Otto e mezzo, sulla ‘questione’ relativa all’articolo ‘il’ o ‘la’ da affiancare a ‘presidente del Consiglio’ abbinato a Giorgia Meloni.

“La cosa divertente è che, per anni, una parte conservatrice ha detto che c’erano altre priorità rispetto al linguaggio. I primi atti però sono stati relativi al linguaggio, dai ministeri alle precisazioni sugli articoli da usare per le cariche istituzionali”, aggiunge.

“Il femminismo è sicuramente amico di Giorgia Meloni come è amico di tutte le donne, quando fa una battaglia amplia la base dei diritti e delle possibilità per tutte le donne. Se Giorgia Meloni oggi può fare la presidente del Consiglio è grazie al femminismo. Non c’è però il reciproco: Giorgia Meloni non intende allargare la base dei diritti per le donne”, afferma ancora.