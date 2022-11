Michael Truong si unisce a ExpressVPN e alla Divisione Privacy Digitale di Kape in qualità di Chief Product Officer

TORTOLA, British Virgin Islands–(BUSINESS WIRE)–ExpressVPN e la Divisione Privacy Digitale di Kape Technologies sono lieti di annunciare che Michael Truong si è unito al team in qualità di Chief Product Officer. Il suo ruolo prevede la gestione dei prodotti di ExpressVPN, CyberGhost e Private Internet Access.

Truong ha una grande e profonda esperienza come responsabile del prodotto. Di recente è stato Group Head of Product & Analytics di Grab, una delle aziende tecnologiche di maggior successo in Asia. Qui ha guidato un team di centinaia di responsabili del prodotto e analisti di dati, fornendo prodotti e servizi utilizzati da oltre 32 milioni di utenti ogni mese. In precedenza, è stato uno dei primi dipendenti di Uber, guidando diversi team e aiutando a far crescere il prodotto e le attività nelle città di tutto il mondo. La sua carriera nel settore tecnologico si estende per più di 20 anni in tutto il mondo, iniziando dai videogiochi come ingegnere software e produttore, per poi passare a co-fondare una startup che realizzava applicazioni educative per bambini.

“Michael è un leader aziendale esperto, e un responsabile del prodotto strategico, con una comprovata serie di successi nel far crescere prodotti per brand tecnologici in tutto il mondo. Sarà parte integrante del nostro team mentre continuiamo a costruire un internet più sicuro e più libero e a promuovere ulteriormente la nostra crescita,” ha affermato Dan Pomerantz, co-fondatore di ExpressVPN, condirettore generale della Divisione Privacy di Kape e direttore non esecutivo di Kape.

Truong ha affermato: “La privacy e la sicurezza digitali sono al primo posto per tutti, soprattutto perché trascorriamo sempre più tempo online, professionalmente in ambienti di lavoro ibridi e personalmente a casa con i nostri cari. Con alcuni dei principali brand di privacy nel suo portafoglio, Kape è in prima linea per soddisfare l’immensa crescita di questa esigenza riguardo la protezione della privacy online.”

“Personalmente, sono un felice cliente di ExpressVPN da anni,” ha aggiunto Truong. “Con la tecnologia TrustedServer e la loro comprovata politica di non conservare i registri delle connessioni né i registri delle attività è chiaro che il team si è distinto con un impegno costante nella protezione della privacy dei clienti. E con i recenti lanci del router Aircove e del gestore di password Keys, il team sta dettando il passo per soddisfare le esigenze in rapida evoluzione dei clienti. È uno spazio esaltante che sta vivendo un’enorme crescita e sono incredibilmente entusiasta di offrire ai nostri clienti ancora più modi per proteggere le loro vite digitali.”

Nell’ambito della sua crescita, ExpressVPN e la Divisione Privacy di Kape stanno assumendo personale in diversi ruoli per un team distribuito a livello globale, compreso l’hub di Singapore, dove Truong avrà la sua sede.

Informazioni su ExpressVPN

Dal 2009, ExpressVPN ha consentito a milioni di persone di riprendere il controllo della propria esperienza su internet. Il pluripremiato servizio VPN è supportato dal suo protocollo VPN open-source Lightway, offrendo la privacy agli utenti in pochi clic. Con il suo gestore di password Keys e il router Aircove, ExpressVPN rende la privacy e la sicurezza digitali facili e accessibili a tutti. I prodotti ExpressVPN sono stati ampiamente esaminati da esperti indipendenti tra cui PwC, Cure53 e altri.

ExpressVPN fa parte di Kape Technologies (LSE:KAPE) dal 2021. Per saperne di più sulle soluzioni di privacy e sicurezza offerti da ExpressVPN, visita www.expressvpn.com/it.

