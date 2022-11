MG 3: allo studio la nuova generazione

Nel corso del 2024 debutterà la nuova MG 3, destinata anche al mercato europeo. Infatti, l’utilitaria del redivivo brand inglese non sarà commercializzata solo sul mercato britannico come l’attuale generazione, per poter competere direttamente con la Dacia Sandero.

La gamma della prossima MG 3 comprenderà il motore a benzina 1.5 VTi aspirato da 106 CV, affiancato dal propulsore di pari alimentazione 1.0 T-GDi sovralimentato da 111 CV di potenza. Non è esclusa l’elettrificazione, con l’adozione della tecnologia Mild Hybrid da 12V o 48V.

Il top di gamma, invece, potrebbe essere rappresentato dalla sportiva MG 3R, equipaggiata con l’unità a benzina 1.5 T-GDi da 162 CV di potenza. Affiancherà la piccola ZS e la SUV compatta HS, la EHS a propulsione ibrida Plug-In Hybrid e le MG 4, MG 5 e Marvel a propulsione elettrica.