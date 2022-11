Medidata lancia Rave Companion, la prima soluzione scalabile per automatizzare l’inserimento dei dati EHR in Rave EDC

Rave Companion modernizza l’esperienza dell’utente dell’EDC, risparmiando migliaia di potenziali errori per i siti di sperimentazione clinica e i gestori dei dati

Rave Companion migliora la qualità dei dati e può ridurre i costi di monitoraggio grazie all’inserimento dei dati di origine dagli EHR in Rave EDC con una minore digitazione, con conseguente riduzione degli errori

La soluzione si inserisce tra il sistema EHR di un sito, così come altre soluzioni di dati sanitari, e Rave EDC, portando la presentazione delle cartelle cliniche di un paziente direttamente in Rave EDC

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, una società di Dassault Systèmes, ha annunciato oggi il lancio di Rave Companion, una tecnologia innovativa, scalabile e in attesa di brevetto che aiuta i siti di sperimentazione clinica a risparmiare tempo e a ridurre gli errori nel trasferimento dei dati EHR (electronic health record) al sistema Rave EDC (electronic data capture). Rave Companion affronta l’annosa questione dell’inserimento di dati doppi, consentendo ai dati strutturati e non strutturati di qualsiasi cartella clinica elettronica di essere utilizzati direttamente da Rave EDC, con pochi clic.

“ Il numero di dati raccolti nell’ambito di uno studio clinico è aumentato in modo esponenziale e i siti sono alla ricerca di soluzioni scalabili e facili da usare per connettersi al loro EHR e ridurre l’inserimento dei dati”, ha dichiarato Dan Braga, vicepresidente EHR Solutions and Healthcare di Medidata. “ Rave Companion è una soluzione elegante che aiuta i siti a utilizzare i dati esistenti da qualsiasi sistema EHR invece di reinserirli per gli studi clinici”.

Medidata ha condotto più di 29.000 studi, con oltre 1,5 milioni di professionisti del settore life science in tutto il mondo che utilizzano la sua piattaforma leader del settore. Rave Companion è stato progettato in modo da fornire funzionalità immediate per i dati non strutturati, oltre a funzionalità avanzate di integrazione EHR per i siti collegati all’ampia rete di siti di ricerca di Medidata, in rapida espansione. Rave Companion funziona rispecchiando lo schema di Rave eCRF in uno strumento “compagno” che fluttua sopra lo schermo e segue gli utenti del sito mentre navigano attraverso i vari sistemi di registrazione necessari per contribuire al database di ricerca.

Per i dati non strutturati o per i siti non ancora connessi alla rete di Medidata, Rave Companion elimina le attività di “sedia girevole” e consente all’esperienza di Rave EDC di viaggiare con gli utenti mentre si recano al loro EHR o ad altri sistemi clinici per trovare i dati del paziente appropriati. Invece di tornare a digitarli, gli utenti possono ora semplicemente cliccare sul valore e la eCRF verrà compilata per loro.

L’anno prossimo, Rave Companion includerà anche la presentazione dei dati EHR direttamente all’interno della soluzione, il che significa che gli utenti non dovranno mai lasciare Rave EDC per completare le eCRF, mantenendo l’intera esperienza in un unico luogo.

Medidata presenterà Rave Companion in occasione del suo principale evento sulle scienze della vita, NEXT New York il 15 e 16 novembre. I partecipanti potranno scoprire come Medidata sta affrontando le sfide dell’inserimento dei dati durante una sessione intitolata “ Risolvere la sfida tra EHR e EDC: Una nuova prospettiva, un nuovo approccio e una nuova tecnologia”, con la partecipazione di Gene Vinson, direttore esecutivo del Clinical Vendor Management di Syneos Health e di Dan Braga e Samir Jain, direttore senior delle soluzioni EHR di Medidata.

Medidata è una società interamente controllata da Dassault Systèmes, che con la sua piattaforma 3DEXPERIENCE è in grado di guidare la trasformazione digitale delle scienze della vita nell’era della medicina personalizzata con la prima piattaforma scientifica e commerciale end-to-end, dalla ricerca alla commercializzazione.

Informazioni su Medidata

Medidata sta guidando la trasformazione digitale delle scienze della vita, creando speranza per milioni di pazienti. Medidata aiuta a generare prove e approfondimenti per aiutare le aziende farmaceutiche, biotecnologiche, di dispositivi medici e diagnostici e i ricercatori accademici ad accelerare il valore. Oltre 2.000 clienti e partner accedono alla piattaforma più affidabile al mondo per lo sviluppo clinico, i dati commerciali e quelli relativi al mondo reale. Medidata, una società di Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), ha sede a New York e uffici in tutto il mondo per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Per saperne di più www.medidata.com e seguiteci su @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, è un catalizzatore del progresso umano. Forniamo alle aziende e alle persone ambienti virtuali 3D collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Creando esperienze di gemellaggio virtuale del mondo reale con la nostra piattaforma e le nostre applicazioni 3DEXPERIENCE, i nostri clienti superano i limiti dell’innovazione, dell’apprendimento e della produzione per realizzare un mondo più sostenibile per pazienti, cittadini e consumatori. Dassault Systèmes offre valore a più di 300.000 clienti di tutte le dimensioni, in tutti i settori, in oltre 140 Paesi. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.3ds.com

3DEXPERIENCE, l’icona Compass, il logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA e IFWE sono marchi commerciali o registrati di Dassault Systèmes, una “société européenne” francese (Registro delle imprese di Versailles n. B 322 306 440), oppure delle sue sussidiarie negli Stati Uniti e/o altri paesi.

