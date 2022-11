MDT presenta la serie di sensori angolari AMR a SPS ed Electronica

(Adnkronos) – La capacità di produzione autonoma di MDT garantisce una produzione costante di grandi volumi e una fornitura stabile di prodotti di alta qualità per clienti del settore industriale e automobilistico

NORIMBERGA, Germania e ZHANGJIAGANG, Cina, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ — MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), uno dei principali produttori di sensori magnetici specializzati nelle tecnologie AMR (magnetoresistenza anisotropa) e TMR (magnetoresistenza tunneling), presenterà i propri sensori angolari AMR ai saloni SPS ed Electronica. Progettati per la misurazione della posizione angolare in una serie di applicazioni, tra cui servomotori e motori BLDC, encoder rotativi, sensori di spostamento lineare, sensori di velocità e misuratori di flusso, presentano un’eccezionale precisione angolare, ampia tolleranza del vuoto d’aria, elevata immunità al rumore e alle interferenze, offrendo compatibilità pin con i prodotti esistenti, oltre a opzioni per pacchetti compatti e uscite digitali.

I sensori angolari AMR di MDT vengono forniti a clienti selezionati che richiedono elevati volumi da oltre cinque anni. Ora sono disponibili per clienti in tutto il mondo, offrendo una sostituzione “drop-in” a basso costo per i prodotti esistenti, elevata maturità e parametri di prestazione eccellenti qualificati per diverse applicazioni. I sensori AMR e TMR di MDT si integrano tra loro e offrono una copertura completa per un’ampia gamma di applicazioni industriali.

MDT possiede uno stabilimento di produzione di sensori magnetici avanzati, con una capacità di produzione in-house annuale di miliardi di sensori AMR e TMR. Mentre il settore dei semiconduttori ha affrontato crescenti sfide a causa della carenza di fornitura dovuta al Covid e di chip a livello globale negli ultimi anni, i clienti di MDT che richiedono volumi elevati non hanno dovuto subire alcuna interruzione della fornitura, grazie alla supply chain altamente consolidata e autonoma, che fornisce ai clienti una solida garanzia di fornitura stabile e consegna puntuale. Il traguardo successivo di MDT è l’aggiornamento del portafoglio AMR e la sua preparazione per le applicazioni nel settore automobilistico, con attività in corso in combinazione con la certificazione IATF-16949 da completare all’inizio del 2023.

MDT presenterà i sensori e i moduli AMR/TMR e accoglierà tutti i clienti e i visitatori di SPS (stand 4A.614, 8-10 novembre, Norimberga) ed Electronica (stand B3.543/2, 15-18 novembre, Monaco). I sensori angolari AMR presenti presso lo stand di MDT includono:

Informazioni su MDT

MultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, nella provincia cinese dello Jiangsu, con filiali a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo (Cina), Tokyo (Giappone) e San José (California, Stati Uniti). MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuale e capacità di produzione all’avanguardia in grado di supportare la produzione in grandi volumi di sensori magnetici TMR ad alte prestazioni e a basso costo, per soddisfare le esigenze applicative più complesse. Guidata da un team dirigenziale esperto e competente nel campo della tecnologia dei sensori magnetici e dei servizi di ingegneria, MDT è impegnata a creare valore aggiunto per i propri clienti e a garantirne il successo. Per ulteriori informazioni su MDT, visitare il sito web http://www.multidimensiontech.com.

Contatti per i mediaJinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com, Tel: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (Cina) Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com, Tel: +86-189-3612-1160 (Cina)

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/565378/MULTIDIMENSION_TECHNOLOGY_CO__LTD__LOGO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mdt-presenta-la-serie-di-sensori-angolari-amr-a-sps-ed-electronica-301670348.html