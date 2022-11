Mary Kay Inc. annuncia la selezione del Forest of Hope Film Festival e l’impatto della piantumazione degli alberi

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Mary Kay Inc., un sostenitore globale della sostenibilità, è orgoglioso di annunciare che Forest of Hope – un documentario sponsorizzato dall’azienda per far luce sulla lotta per salvare le foreste e raccontare la storia della conservazione e dell’emancipazione femminile, è stato ufficialmente selezionato per quattro festival cinematografici.





Forest of Hope è stato scritto, diretto e prodotto da un team tutto al femminile ed è stato proiettato al La Femme International Film Festival, un festival cinematografico di primo piano che celebra, sostiene e promuove la creazione di contenuti da parte di produttrici, scrittrici e registe donne di tutto il mondo. È stato inoltre selezionato per il North Dakota Environmental Rights Film Festival, l’Hot Springs International Women’s Film Festival e il Green Film Festival.

Mary Kay ha svolto il ruolo di produttore esecutivo del cortometraggio in collaborazione con The Nature Conservancy per raccontare la storia di Angelica, leader di Mujeres Unidas Para La Conservacion de Laguna de Sanchez, e di un gruppo di imprenditrici che combattono le sfide ambientali nelle aree circostanti la città di Monterrey.

Forest of Hope porta gli spettatori in una piccola città di montagna vicino alla città di Monterrey, circondata dal Parco Nazionale di Cumbres, una riserva naturale conosciuta come “I polmoni della regione”. È un luogo in cui gli incendi e i tagli hanno distrutto oltre il 30% della foresta e che è soggetto ad altre sfide ecologiche come uragani, inondazioni e problemi di approvvigionamento idrico.

Altri problemi comuni dell’area sono il forte deflusso delle acque piovane che colpisce le infrastrutture urbane, il bestiame locale e i cittadini della comunità. Con tutti questi ostacoli naturali, questo gruppo di donne si è dedicato al ripristino della copertura vegetale e alla produzione di specie arboree autoctone nei vivai per mantenere la resilienza ambientale dell’area.

La piantumazione e la riforestazione di alberi sono soluzioni comprovate per combattere il cambiamento climatico, la qualità e la quantità dell’acqua, la salute della biodiversità e la salute umana. Ad oggi, Mary Kay ha piantato più di 1,2 milioni di alberi in tutto il mondo. Il lavoro di conservazione di Mary Kay con gli alberi è misurabile e crea un impatto duraturo.

Il più recente tree report di Mary Kay illustra tre vantaggi cumulativi della piantumazione di alberi grazie al lavoro svolto in collaborazione con la Fondazione Arbor Day:

Carbonio: piantare, proteggere e gestire gli alberi assorbe carbonio. Quando gli alberi crescono, il carbonio viene rimosso dall’atmosfera nei tronchi, nelle radici e nei rami. Tonnellate metriche di CO2 sequestrate fino ad oggi: 1.115.522

Acqua: gli alberi e le foreste svolgono un ruolo fondamentale per la qualità e la quantità dell’acqua. Alberi e foreste sani riducono l’erosione del suolo, filtrano le acque meteoriche e l’irrigazione agricola, migliorano l’infiltrazione delle piogge e riducono il deflusso superficiale. Galloni evitati di deflusso idrico: 138.014.028 (pari a 1.568.341 persone con acqua pulita)

Aria: gli alberi producono l’ossigeno che respiriamo. Inoltre, gli alberi eliminano l’inquinamento atmosferico abbassando la temperatura dell’aria, rilasciando acqua nell’atmosfera e filtrando il particolato. Tonnellate di inquinanti atmosferici eliminate: 6,123



Per saperne di più sull’impegno di Mary Kay nei confronti della sostenibilità, visitare il sito marykayglobal.com/sustainability e scaricare la strategia globale di sostenibilità di Mary Kay: Arricchire le vite oggi per un domani sostenibile.

Informazioni su The Nature Conservancy

The Nature Conservancy è un’organizzazione globale per la conservazione delle terre e delle acque da cui dipende tutta la vita. Guidati dalla scienza, creiamo soluzioni innovative e sul campo alle sfide più difficili del nostro mondo, in modo che la natura e le persone possano prosperare insieme. Stiamo affrontando il cambiamento climatico, conservando terre, acque e oceani su una scala senza precedenti, fornendo cibo e acqua in modo sostenibile e contribuendo a rendere le città più sostenibili. Lavorando in 79 Paesi e territori, utilizziamo un approccio collaborativo che coinvolge le comunità locali, i governi, il settore privato e altri partner. Per saperne di più, visitare il sito www.nature.org o seguire @nature_press su Twitter.

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle prime a rompere il soffitto di cristallo, ha fondato l’azienda di bellezza dei suoi sogni nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno è sbocciato in un’azienda multimiliardaria con milioni di venditori indipendenti in quasi 40 Paesi. In qualità di azienda per lo sviluppo dell’imprenditorialità, Mary Kay si impegna a sostenere le donne nel loro percorso attraverso l’istruzione, il tutoraggio, la difesa, il networking e l’innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti all’avanguardia per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nell’arricchimento delle vite di oggi per un domani sostenibile, collaborando con organizzazioni di tutto il mondo che si concentrano sulla promozione dell’eccellenza aziendale, sul sostegno alla ricerca sul cancro, sulla promozione dell’uguaglianza di genere, sulla protezione dei sopravvissuti agli abusi domestici, sull’abbellimento delle nostre comunità e sull’incoraggiamento dei bambini a seguire i loro sogni. Per saperne di più marykayglobal.com, trovateci su Facebook, Instagram, e LinkedIn oppure seguiteci su Twitter.

