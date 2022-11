Manila Nazzaro a Generazione Z in esclusiva da Monica Setta: “La mia adolescenza da bullizzata”

Manila Nazzaro a Generazione Z in esclusiva da Monica Setta.

“Mi dicevano che ero brutta, avevo effettivamente qualche kg in più e portavo una benda sull’occhio ma la ferocia dei commenti dei miei coetanei all’epoca quattordicenni non li ho mai dimenticati”.

Manila Nazzaro, ex Miss Italia 1999 si confessa stasera a Generazione zeta da Monica Setta su Rai 2 alle ore 00.50 rivelando aspetti forti e inediti della sua vita.

Dal bullismo al tumore alla tiroide fino alla perdita della sua bambina, la conduttrice si racconta a alla Setta ed ai ragazzi in studio lanciando un messaggio importante: “accettatevi per come siete e denunciate ogni azione di bullismo subita”.