Manifestazione pace Roma, flash mob con musica di Fiorella Mannoia – Video

(Adnkronos) – Una bandiera arcobaleno con la scritta ‘Pace’, prima usata come mantello e poi come tappeto su cui appoggiare in segno di preghiera le ginocchia e la testa, una maschera bianca poi gettata via con rabbia, e un’invocazione di dolore al cielo. In Piazza della Repubblica a Roma, durante la manifestazione per la Pace, un momento molto intenso: un flash mob di un gruppo di cittadini ha catalizzato l’attenzione della folla sulle note di ‘Il peso del coraggio’ di Fiorella Mannoia.