Maltempo, nubifragio in Sardegna: Bosa sott’acqua – Video 

(Adnkronos) – Forte maltempo sulla costa occidentale della Sardegna, dove pioggia incessante e vento stanno creando disagi in particolare in provincia di Oristano. A Bosa il fiume Temo esondando dalla Diga Santu Crispu ha cominciato ad attraversare l’abitato: a scopo precauzionale evacuate sei anziani in un centro di accoglienza, alcune imbarcazioni ormeggiate sono state trascinate verso il mare, danneggiato il pontile galleggiante. In atto il monitoraggio degli argini del corso d’acqua, oltre 40 gli interventi svolti. L’allerta meteo era rossa ed era già stata disposta la chiusura delle scuole per stamattina.