Longobardo (Fs): “Facciamo sostenibilità con le persone del Gruppo”

(Adnkronos) – “Il Gruppo Fs è per definizione un Gruppo che ha un business sostenibile e che connette e muove persone e merci. Driver importanti che guidano il modo in cui facciamo sostenibilità con le persone del Gruppo”. Così Paola Longobardo, responsabile People Care Gruppo FS, in occasione dell’evento “La Cultura della Sostenibilità in Italia” oggi a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos.

Qualche esempio? “Women in motion – racconta – campagna ad elevato impatto sociale e innovativa che il Gruppo Fs ha avviato dal 2017 e che vede la partecipazione di più 100 colleghe (da quest’anno anche colleghi) impegnate negli ambiti tecnici. Abbiamo raggiunto oltre 60 scuole in tutta Italia e incontrato più 17mila studenti e studentesse raccontando loro che il talento non ha genere, e questo racconto è possibile solo grazie all’esempio e al fatto che le colleghe, attraverso la propria storia, rappresentano un’ispirazione per le nuove generazioni. E’ un esempio di come si fa una campagna ad elevato impatto sociale con le persone del gruppo”.