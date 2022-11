Lol 2023: il cast della terza stagione

Tornerà la terza stagione 2023 di Lol – Chi ride è fuori, lo show di Prime Video.

Dieci i concorrenti dello show in cui bisognerà far di tutto per non ridere: vincerà chi rimarrà “serio”.

Alla conduzione Fedez e Frank Matano. Quest’ultimo farà parte di una puntata speciale dello show, che andrà in onda a dicembre e lo vedrà in gara con Mara Marionchi, Maria Di Biase, Michela Giraud, il Mago Forest e Lillo.

I concorrenti di Lol 2023

Nino Frassica sarà il veterano del gruppo, nel quale ci saranno anche Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ci saranno anche i comici Herbert Ballerina e Paolo Cevoli, così come Fabio Balsamo dei The Jackal e l’attore Cristiano Caccamo.

Il cast femminile vedrà Marta Filippi, la più giovane del gruppo, che annovera un folto pubblico sui social. Ci saranno anche Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Il format

Lol-who Laughs Is Outside è un game show italiano del 2021 distribuito da Prime Video e condotto da Fedez, basato sul formato documentario giapponese, creato dal comico Hitoshi Matsumoto.

In caso di risate, sorrisi e smorfie, il giocatore viene inizialmente ammonito con un cartellino giallo e, in caso di ripetizione, espulso con un cartellino rosso e poi eliminato dal gioco.

Eliminato per aver usato del nastro adesivo per cercare di fermare le risate. E il concorrente viene espulso e lascia il gioco.

Dieci comici sono rinchiusi in una sala teatrale per sei ore consecutive con l’obiettivo di far ridere gli altri con ogni mezzo necessario.

Il 26 aprile 2021 è stato trasmesso online un aftershow di un’ora a cui hanno partecipato i 10 comici della prima edizione. I padroni di casa (qui definiti come host e co-host), collocati nella cosiddetta sala di controllo, osservano e commentano ciò che accade nella stanza attraverso un sistema di telecamere e, utilizzando una console, danno ai concorrenti comandi precisi e/o suggeriscono input per interventi comici (ad esempio, tacere per tre minuti).