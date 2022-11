Linea Verde Start: la puntata del 26 novembre

Federico Quaranta parte dall’oasi naturale del Fiume Sile, lo stesso che attraversa la città di Treviso, e termina nel cuore dell’orto botanico di Padova, un’altra oasi, ma creata dall’uomo a “Linea Verde Start”, in onda sabato 26 novembre alle 12 su Rai 1.

Le anticipazioni di Linea Verde Start

Quello di Padova è il più antico e più grande orto urbano del mondo, nel quale convivono specie botaniche provenienti da ogni dove. Il viaggio, poi, attraversa alcune delle più belle città murate del trevigiano e del padovano, sostando a Cittadella il cui camminamento perimetrale ha conservato intatta la sua struttura medioevale.

Fa un certo effetto considerare che un tempo queste mura servissero a proteggere, a chiudere la città, mentre ora sembrano un invito al viaggio e all’accoglienza.

Questa evoluzione culturale non ha riguardato solo le mura di cinta, ma anche l’artigianato veneto che ha sempre saputo leggere e interpretare i tempi. Si entra, quindi, nelle botteghe legate al tessile, al vetro, alle nuove tecnologie e anche alle scarpe da ballo per avere la conferma che la tradizione evolve sempre, in maniera costante e perpetua. Se il Veneto è una delle regioni più visitate dai turisti di tutto il mondo lo si deve non solo al fascino indiscutibile della Serenissima, ma anche a una vocazione artigianale e culturale in continuo divenire.