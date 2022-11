Libri: tra tortellini e garganelli la ‘regina’ delle paste fresche Romana Tamburini in ‘Una marcia in più’

(Adnkronos) – Con la Surgital ha trasformato Lavezzola, un borgo della Romagna, nella capitale delle paste fresche. Mettendo insieme tradizione e innovazione. E’ la storia della ‘regina’ di tortellini e garganelli, Romana Tamburini, una delle 22 protagoniste del volume ‘Una marcia in più. Storie italiane di imprenditrici vincenti’, di Manila Alfano, Giorgio Gandola e Stefano Zurlo, ed edito da Wise Society.

“Ho inaugurato la mia attività il 23 novembre 1980. Era tutto in due o tre metri, un gabbiotto: ho aperto la porta quella mattina e ho iniziato a vendere la mia pasta fresca. Una scommessa con una vena di follia, ma dentro di me non avevo dubbi. Io ero operaia in un altro pastificio, anche se di pasta secca, e ogni giorno pensavo a quel che avrei potuto fare, ai limiti che vedevo e non potevo correggere, alle innovazioni che non avrei potuto introdurre perché nessuno mi ascoltava, alle idee che evaporavano un po’ alla volta”, spiega ancora.

“Devo seguire il mio talento, devo realizzare i miei sogni, devo tentare la mia strada”. Io non ho mai avuto paura nella vita e ho sempre cercato di anticipare il destino. Certo, lì avevo uno stipendio sicuro, ma quella routine non faceva per me, quella non era casa mia”, conclude.