Lexus CT: nuove indiscrezioni sulla prossima generazione

Prossimamente dovrebbe tornare la Lexus CT, ovvero la compatta del costruttore premium giapponese. Stando alle indiscrezioni, la seconda generazione della hatchback potrebbe essere proposta nelle configurazioni a propulsione ibrida ed elettrica.

La gamma della prossima Lexus CT dovrebbe comprendere le declinazioni a propulsione ibrida Full Hybrid da 197 CV e Plug-In Hybrid da 306 CV di potenza complessiva, più la versione EV a propulsione elettrica da 218 CV o 245 CV di potenza.

Tuttavia, per la nuova generazione della Lexus CT non è esclusa la trasformazione in crossover. Riconoscibile per lo stile da SUV coupé della carrozzeria, sarà posizionata tra la SUV compatta UX e la SUV media NX. Inoltre, potrebbe adottare anche la denominazione CX.