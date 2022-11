L’Europa il continente che si riscalda di più

(Adnkronos) – Secondo un rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale, negli ultimi tre decenni l’Europa si è riscaldata più del doppio rispetto al resto del mondo. Il rapporto arriva dopo un’estate segnata da eventi climatici estremi. Un’ondata di calore da record in Gran Bretagna, i ghiacciai alpini che sono scomparsi a un ritmo senza precedenti, mentre un’ondata di calore marino ha invaso le acque del Mediterraneo. Dal 1991 al 2021, le temperature in Europa si sono alzate in media di 0,5 gradi centigradi per decennio, secondo il rapporto, mentre la media globale è stata di soli 0,2 gradi.