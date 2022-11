Lega, Bossi in ospedale dopo malore in casa

(Adnkronos) – Umberto Bossi è in ospedale. A quanto si apprende l’ottantunenne fondatore della Lega ha avuto un malore in casa, a Gemonio, nel Varesotto. L’ex leader della Lega si trova ora nell’ospedale di Circolo a Varese, dove è stato trasferito in ambulanza.

Il Senatùr aveva accusato un altro malore il 14 marzo 2019, mentre nel 2004 era stato colpito dall’ictus che lo aveva tenuto lontano dalla politica. Eletto deputato alle ultime politiche, è stato presente a Roma per il voto di fiducia al governo Meloni e per l’elezione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana lo scorso 14 ottobre. Di recente Bossi aveva fatto sapere che avrebbe preso parte a Giovenzano, nella provincia pavese il prossimo 27 novembre, alla prima uscita pubblica del ‘Comitato Nord’, da lui lanciato lo scorso 1 ottobre.