L’economia circolare del Conou protagonista a Ecomondo

(Adnkronos) – Anche quest’anno il Conou sarà protagonista di Ecomondo, la manifestazione di riferimento dedicata all’economia circolare e alla transizione ecologica, giunta alla sua 25esima edizione. Dall’8 all’11 novembre, mentre in Egitto è in corso la Cop27 sul tema sempre più urgente della crisi climatica e della transizione ecologica, il Consorzio, all’interno del suo stand, darà vita a momenti di educazione ambientale, incontri con le istituzioni e con i giovani per sottolineare l’urgenza di adottare politiche a sostegno dell’ambiente e di contrasto al climate change.

Tre gli appuntamenti che si svolgeranno durante l’evento fieristico: Martedì 8 novembre, ore 15.00 Sala Neri 1 – Il Conou partecipa agli Stati Generali della Green Economy; intervento del Presidente Riccardo Piunti nella sessione tematica di approfondimento: “Materie prime, l’uscita dalla crisi passa dall’economia circolare. In collaborazione con Circular Economy Network”. Mercoledì 9 novembre, ore 11.00, stand Conou 008 (Hall SUD) “Direttiva Quadro sui Rifiuti: l’Epr per l’economia circolare e la neutralità climatica. Scenario ed evoluzioni per la gestione dei lubrificanti”. Il talk, moderato dalla giurista ambientale Paola Ficco, vedrà la partecipazione di: Simona Bonafè, parlamentare; Stefano Ciafani, presidente Legambiente; Andrea Di Stefano, responsabile Progetti Speciali Novamont; Gianna Gancia, parlamentare europea; Marco Munari, ricercatore Stazione Anton Dohrn; Mattia Pellegrini, capo Unità Direzione Generale dell’Ambiente, Commissione Europea; Riccardo Piunti, presidente Conou.

Giovedì 10 novembre, ore 09.30 – 13.00, stand Conou 008 (Hall SUD) “A Ecomondo gioca e impara l’economia circolare. Attività e incontri didattici per le classi” – Economia circolare e sostenibilità per le scuole: alla scoperta dei segreti dell’olio minerale usato. Gli studenti in visita alla Fiera potranno confrontarsi col direttore tecnico del Conou, i responsabili territoriali, e con i professionisti e divulgatori del settore.

Oltre ai momenti di approfondimento, lo stand del Consorzio propone ai visitatori una partecipazione attiva e coinvolgente: “Green League: gioca, impara e vinci per l’ambiente”: un’area dedicata all’educazione ambientale in chiave gaming; “Alla scoperta dell’olio minerale usato con la realtà aumentata”, la tecnologia Ar adattata alla filiera degli oli usati, con effetti speciali che favoriranno la conoscenza di un processo virtuoso e d’eccellenza in Europa come quello del Conou; “Economia circolare, cosa ne pensi?”, il pubblico in visita a Ecomondo sarà protagonista di un sondaggio per esprimere la propria opinione sull’importanza e il ruolo della tutela ambientale nello scenario attuale; “Musica e sostenibilità: Rds Green incontra il Conou”, all’interno dello stand del Consorzio, momenti di intrattenimento, playlist e approfondimenti live con speaker di Rds 100% Grandi Successi per parlare dei cambiamenti climatici e delle iniziative a difesa del Pianeta.