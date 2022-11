Lecce-Atalanta 2-1, giallorossi a segno 2 volte in 100 secondi

(Adnkronos) – Il Lecce batte l’Atalanta per 2-1 nel match valido per la 14esima giornata della Serie A 2022-2023. La vittoria consente ai pugliesi di salire a 12 punti, i bergamaschi rimangono a 27. Il Lecce conquista il successo con 2 reti nel giro di 100 secondi. Baschirotto sblocca il risultato al 28′, deviando di testa e facendo centro al termine di un’azione iniziata da corner. Si riparte, l’Atalanta perde palla e Di Francesco raddoppia al 30′. L’esterno vola verso la porta di Sportiello e deposita in rete il pallone del 2-0. L’Atalanta accorcia le distanze al 40′ con Zapata, che insacca dopo l’imbucata di Malinovskyi. Nella ripresa i nerazzurri premono ma non sfondano: il Lecce conquista 3 punti d’oro.