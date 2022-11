Le più belle canzoni canzoni di Natale da cantare e ascoltare

Sono molte le canzoni natalizie che le persone amano cantare e ascoltare durante le festività. Vale anche per questo 2022. Alcune delle canzoni natalizie più popolari e conosciute sono “Jingle Bells”, “Silent Night”, “Deck the Halls” e “The First Noel”.

Queste canzoni classiche di Natale sono in grado di far entrare le persone nello spirito natalizio e di portare un po’ di allegria. Se non ti piace la musica natalizia, queste canzoni sono un modo per rendersi conto che il Natale è un periodo di gioia e di letizia.

Lista delle migliori canzoni di Natale

Ci sono molte belle canzoni di Natale, ma ecco alcune delle migliori:

1. “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey

2. “Last Christmas” di Wham!

3. “Merry Christmas, Darling” dei Carpenters

4. “Have Yourself a Merry Little Christmas” di Judy Garland

5. “White Christmas” di Bing Crosby

6. “The Christmas Song (Merry Christmas to You)” di Nat King Cole

7. “I’ll Be Home for Christmas” di Bing Crosby

8. “Santa Claus Is Coming to Town” di Bruce Springsteen

9. “Happy Xmas (War Is Over)” di John Lennon & Yoko Ono

Grandi Classici di Natale: alcune curiosità

Una delle canzoni classiche di Natale più conosciute è ‘Joy to the World’. Questa canzone incoraggia le persone a cantare insieme e condividere la felicità del Natale. La canzone è composta dal noto compositore George Frederick Handel e si trova nella collezione dell’Antico Testamento. Il testo della canzone esalta il Messia che verrà e saluta la venuta del Regno di Dio sulla terra. E ‘un inno natalizio che incoraggia tutti ad abbracciare la gioia del Natale.

Una delle altre canzoni classiche di Natale è ‘Jingle Bells’. Questa famosa canzone viene cantata soprattutto durante il periodo natalizio quando c’è neve e gelate all’esterno. La melodia è molto semplice da ricordare e può essere cantata in molti modi diversi secondo l’umore o l’atmosfera della festività. Le parole della canzone sono state composte da James Pierpont ed esaltano il divertimento che puoi avere durante le vacanze invernali e quando guidi sulle slitte trainate dai cavalli. Jingle Bells ha incontrato molto successo anche negli Stati Uniti, anche se non era un originariamente una canzone natalizia americana. L’autore ha ispirato la composizione della melodia dopo aver assistito a un torneo sul ghiaccio vicino alla sua città nativa Stoughton, Massachusetts negli anni 1940.

Canzoni di natale classiche italiane?

Alcuni classici natalizi italiani sono “Tu Scendi Dalle Stelle”, e “Gesu Bambino”.