Le Migliori Serie TV sul Gioco d’Azzardo

Ormai sono molte le serie TV, che in un modo o nell’altro parlano di gioco d’azzardo. E non parliamo solo di TV, anche nel cinema il gioco è diventato argomento chiave nelle produzioni degli ultimi anni. Che sia approcciato con sguardo critico, affascinato, documentaristico o altro, il gioco d’azzardo è presente nel cinema sotto diverse forme. Possiamo ricordare film come Rain Man, dove Dustin Hoffman aveva la straordinaria capacità di contare le carte a blackjack, oppure La Stangata, dove la strategia di gioco si mimetizzava con la strategia di vita dei protagonisti.

Per quanto riguarda le serie TV, ce ne sono molte dove il gioco d’azzardo può essere trovato, o come argomento secondario, o come argomento primario o comunque importante nel corso della serie. In questo articolo, vi forniremo degli esempi di serie TV dove il gioco d’azzardo viene utilizzato come parte della trama, o come situazione ricorrente per alcuni personaggi. Buona lettura!

How I Met Your Mother e Breaking Vegas

Quando si pensa a serie TV, è impossibile non prendere in considerazione la serie TV americana intitolata How I Met Your Mother! In questa serie, il beneamato personaggio di Barney Stinson è appassionato di scommesse. Questa sua passione viene spesso menzionata, ed usata come sfondo per le avventure dei protagonisti. Presa di maniera ironica e leggera, questa sua passione fa imparare a Barney addirittura la lingua cinese, ed altre interessanti abilità.

Altra serie impossibile da ignorare quando si pensa al gioco d'azzardo è la famosa serie TV intitolata Breaking Vegas. In questa serie TV, gli spettatori hanno la possibilità di osservare cosa sta succedendo nel mondo attualmente. Questo programma si focalizza su persone che, usando pratiche poco corrette, rubano soldi ai casinò, e sulle conseguenze subite. Molto interessante per chi è appassionato di gioco, questa serie TV vi farà venir voglia di giocare!

Big Deal e Give Us a Break

Sei affascinato dalla vita degli scommettitori? Allora Big Deal è lo show che fa per te! Segui le avventure di Robby Box, chiamato EvenRobby e della sua famiglia. Robby ama giocare d’azzardo e scommette spesso, perdendo e vicendo denaro e possedimenti! Quello che vuole, è vincere una grande somma di denaro! Ce la farà? Fidanzata e figlia cercano di ostacolarlo, ma EvenRobby avrà sicuramente un bell’asso nella manica!

Finiamo questa lista con un ultima serie TV dove il gioco d’azzardo è il protagonista! Prodotto dalla BBC, Give Us A Break è stato spesso definito come una delle migliori serie sul gioco d’azzardo mai prodotte. Un giocatore professionista si innamora perdutamente con una donna il quale fratello è un prodigio del biliardo. Interessante perché considera temi di rischio ed incasso in modi nuovi e creativi, mettendo in primo piano l’amicizia tra i due uomini e la loro passione per il gioco, chi d’azzardo e chi di biliardo.