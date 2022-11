Le canzoni di Natale da ascoltare nel 2022

Come saranno le canzoni a Natale nel 2022? Solo il tempo ce lo dirà, ma possiamo fare qualche previsione! Pensiamo che le canzoni più gettonate del Natale 2022 saranno un mix di classici natalizi e moderni successi pop. Alcuni dei nostri artisti preferiti potrebbero pubblicare nuovi album natalizi, oppure potremmo assistere a sorprendenti cover di classici delle feste. In ogni caso, sappiamo che la musica natalizia ci unirà e ci aiuterà a celebrare la stagione.

Canzoni natalizie, la top 6

1. All I want for Christmas is you, Mariah Carey

2. Silent night, Natale tradizionale

3. Jingle Bells, Natale tradizionale

4. White Christmas, Bing Crosby e Billie Holiday

5. Last Christmas, Wham!

6. Santa Claus is coming to town, Bruce Springsteen e The E Street Band

Le 10 hit più belle di Natale da ascoltare durante le feste

1. “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey

2. “Last Christmas” degli Wham!

3. “Do They Know It’s Christmas?” dei Band Aid

4. “Happy Xmas (War Is Over)” di John Lennon e Yoko Ono

5. “Merry Christmas Everyone” di Shakin’ Stevens

6. “Wonderful Christmastime” di Paul McCartney

7. “Driving Home for Christmas” di Chris Rea

8. “Stop the Cavalry” di Jona Lewie

9. “Fairytale of New York” dei Pogues feat. Kirsty MacColl

10. “I Wish It Could Be Christmas Everyday” degli Wizzard

“White Christmas”: ecco le 10 cover più belle da ascoltare a Natale

Ci sono canzoni che hanno fatto la storia, e che ogni anno tornano puntualmente a farci compagnia. Tra queste, una delle più apprezzate è “White Christmas”, scritta dal compositore Irving Berlin e interpretata da Bing Crosby nel 1954. Oggi, la canzone è considerata un vero e proprio inno natalizio, ed è stata riproposta in tantissime versioni da artisti di fama internazionale. Ecco le 10 cover più belle da ascoltare a Natale:

1) Michael Bublé – White Christmas (2011)

2) Lady Gaga – White Christmas (2011)

3) Kelly Clarkson – White Christmas (2011)

4) Taylor Swift – White Christmas (2012)

5) Justin Bieber – White Christmas (2012)

6) Kylie Minogue – White December (2013)

7) Sia – Snowman (2017), brano tratto dal film “Canta con me”. La cantante australiana ha realizzato anche una bellissima cover della canzone “White December” per l’album “Everyday Is Christmas”. Inoltre, ha pubblicato anche un video musicale con protagonista l’attrice Kristen Bell nella parte di Babbo Natale! Da non perdere!

Canzoni di Natale per bambini

Cosa c’è di meglio che prepararsi all’arrivo del giorno più bello dell’anno ascoltando una bella collezione di canzoni natalizie? Noi abbiamo raccolto per voi alcuni brani dedicati a Babbo Natale, al presepe e al buonumore. Buon ascolto!