LAURENT GARDINIER È IL NUOVO PRESIDENTE DI RELAIS & CHÂTEAUX, ELETTO IL 14 NOVEMBRE 2022 A VENEZIA, AL 52° CONGRESSO ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE

(Adnkronos) – È ufficiale: Laurent Gardinier succederà all’attuale Presidente Philippe Gombert, entrando in carica il 1° gennaio 2023 dopo un periodo di passaggio di consegne della durata di sei settimane.

Il nuovo Presidente: l’ambizione di affermare i nostri impegni

PARIS, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ — Laurent Gardinier, comproprietario insieme ai fratelli del Relais & Châteaux Domaine Les Crayères in Champagne e del ristorante parigino Le Taillevent, fino ad oggi attivo nell’Associazione come delegato per la Francia e membro del Consiglio di amministrazione da 17 anni, si pone in continuità con il suo predecessore. Il nuovo Presidente sarà al servizio degli associati e garantirà l’unità della grande famiglia Relais & Châteaux e i valori fondamentali da essa incarnati. Affiancato da un gruppo dirigente esperto, complementare e animato dallo stesso desiderio di mettersi al servizio degli associati, garantirà la vitalità democratica dell’Associazione e darà ai team obiettivi di sviluppo e di performance chiari, equilibrati e ambiziosi.

“Intendo lavorare su tre punti fondamentali: la riduzione dell’impronta ambientale con l’implementazione di soluzioni economicamente realistiche; la tutela della diversità, in particolare sotto l’impulso degli Chef; il rispetto per ognuno dei nostri dipendenti e una maggiore responsabilità sociale, mantenendo al contempo gli equilibri finanziari dell’Associazione”, ha commentato Laurent Gardinier.

Il Presidente uscente: l’impegno prima di tutto

Eletto nel novembre 2013, Philippe Gombert, che ha ricoperto due mandati consecutivi, rimarrà attivo nell’Associazione come Presidente onorario e membro della Commissione di rete. Insieme alla moglie Stéphanie è proprietario dello Château de la Treyne in Dordogna, dimora associata a Relais & Châteaux dal 1992. Durante il suo primo mandato ha presentato all’UNESCO, il 18 novembre 2014, un Manifesto per “rendere il mondo un posto migliore attraverso la cucina e l’ospitalità” e “elevare l’Art de vivre al rango di decima arte”. Redatto in stretta collaborazione con Olivier Roellinger, Vicepresidente di Relais & Châteaux e Chef sensibile al futuro del pianeta, il Manifesto definisce l’arte dell’accoglienza e l’arte della cucina nel rispetto della terra e dei suoi abitanti, tenendo conto dell’unicità dei suoi 580 membri in 65 paesi.

“Sono molto ottimista sul futuro di Relais & Châteaux, perché tra il Comitato Esecutivo, il Comitato direttivo e i nostri team, l’Associazione è in buone mani. È vero che il nostro mondo è a un punto di svolta, sta vivendo un cambiamento epocale, ma Relais & Châteaux ha le persone e gli strumenti giusti per affrontare questo momento”, sottolinea Philippe Gombert.

Il Comitato esecutivo 2023: competenze, continuità e rinnovamento

Laurent Gardinier ha formato il suo Comitato esecutivo con il quale garantirà la governance dell’Associazione. I membri sono otto, di cui quattro nuovi; cinque uomini e tre donne.

Primo Vicepresidente: George Goeggel, Auberge du Soleil, Rutherford, California, membro del Comitato esecutivo dal 2009.Vicepresidente, Chef: Mauro Colagreco, Ristorante Mirazur, Mentone, Francia, nuovo membro del Comitato esecutivo.Vicepresidente, Africa: Shan Varty, Londolozi, Sudafrica, nuovo membro del Comitato esecutivo. Vicepresidente, Asia-Oceania: Kana Otowa, Ristorante Otowa, Tochigi, Giappone, nuovo membro del Comitato esecutivo.Vicepresidente, Europa: Vito Cinque, Il San Pietro, Positano, Italia, membro del Comitato esecutivo dal 2017.Segretario generale: Susanne Gräfin von Moltke, Gut Steinbach Hotel Chalets SPA, Germania, membro del Comitato esecutivo dal 2020.Tesoriere: Matías de Cristóbal, Awasi, Iguaçu, Argentina, Patagonia, Cile, membro del Comitato esecutivo dal 2017.Membro: Justin Zammit Tabona, The Xara Palace, Malta, nuovo membro del Comitato esecutivo.

Inoltre, Laurent Gardinier si avvarrà del sostegno del gruppo dirigente in carica a Parigi, composto da:

ABOUT RELAIS & CHÂTEAUX

Fondata nel 1954, Relais & Châteaux è un’associazione di 580 hotel e ristoranti unici in tutto il mondo, che appartengono e sono gestiti da imprenditori indipendenti – nella maggior parte dei casi, famiglie – uniti dalla passione per il proprio mestiere e dal desiderio di instaurare con gli ospiti un legame autentico.

Gli associati Relais & Châteaux sono animati dal desiderio di salvaguardare e promuovere la ricchezza e la varietà delle cucine e delle tradizioni dell’ospitalità in tutto il mondo, affinché possano continuare ad essere tramandate e a prosperare. Nel novembre del 2014 Relais & Châteaux ha presentato all’UNESCO un Manifesto che sancisce questa volontà e l’impegno a tutelare il patrimonio culturale di ciascun territorio e l’ambiente.

www.relaischateaux.com @relaischateaux #relaischateaux #deliciousjourneys

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1950315/Web_Ready___JPG_Laurent_Gardinier_1___Dominique_Cabrelli.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1950316/RELAIS_ET_CHATEAUX_LOGO_Logo.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/laurent-gardinier-e-il-nuovo-presidente-di-relais–chateaux-eletto-il-14-novembre-2022-a-venezia-al-52-congresso-annuale-dellassociazione-301681963.html