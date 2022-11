La piattaforma di investimento Public annuncia il lancio a livello globale

Gli investitori internazionali possono iscriversi alla lista d’attesa in vista del lancio sul mercato all’inizio del 2023

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Public.com, una piattaforma di investimento con più di 3 milioni di membri negli Stati Uniti e team distribuiti in 8 paesi, ha annunciato un lancio globale nel primo trimestre del 2023.

Il lancio graduale renderà l’applicazione di Public disponibile per una serie di mercati internazionali. Gli investitori di tutto il mondo potranno convertire la loro valuta locale in dollari statunitensi all’interno della piattaforma per investire in migliaia di attività a loro scelta.

I membri internazionali avranno inoltre accesso alla comunità di investitori e analisti di Public, nonché a informazioni contestuali sui loro portafogli sotto forma di live show quotidiani, report e metriche aziendali uniche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

press@public.com