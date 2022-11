Qual è la differenza tra la luce dei freni e le luci posteriori? Per qualcuno la risposta può sembrare piuttosto ovvia, ma per altri è importante distinguerle per sapere come comportarsi quando si presenta il problema di sostituire le luci posteriori di un’auto. Vediamo prima in cosa si distinguono la luce dei freni e le luci posteriori e che funzioni hanno.

In cosa si differenziano la luci dei freni posteriori e le semplici luci posteriori?

Nei fanali posteriori di una macchina, che sia un’utilitaria o un modello di lusso, ci sono due tipi di luci che hanno due funzioni diverse:

La luce dei freni viene utilizzata per avvisare i conducenti dietro di te che stai frenando. Questa luce è piuttosto intensa e si attiva anche quando i fari sono spenti. Si tratta di un tipo di luce di sicurezza che deve essere sempre funzionante.

viene utilizzata per avvisare i conducenti dietro di te che stai frenando. Questa luce è piuttosto intensa e si attiva anche quando i fari sono spenti. Si tratta di un tipo di luce di sicurezza che deve essere sempre funzionante. La funzione delle luci posteriori è quella di illuminare il veicolo quando è notte o in scarsa condizione di luminosità. Di solito le luci posteriori sono rosse e sono meno potenti di quelle dei freni, in modo da non infastidire chi ci segue. Le luci posteriori sono posizionate nella parte superiore del paraurti e devono essere installate entro 50 cm dal portellone. Una luce posteriore che non soddisfa questo requisito può comportare una multa.

E la luce bianca della targa?

Si tratta sempre di una luce e si trova sempre nella parte posteriore dell’auto. Stiamo parlando della luce bianca della targa, altrettanto importante per motivi di sicurezza (e anche per le forze dell’ordine). La luce bianca della targa è una piccola lampadina che illumina la targa posteriore dell’auto quando si guida di notte. Lo scopo di questa luce è di assicurarsi che gli altri conducenti possano vedere chiaramente le informazioni sulla targa anche in condizioni di poca luminosità.

Come si cambiano le luci posteriori di un auto?

Essendo le luci posteriori dell’auto una parte essenziale dei dispositivi di sicurezza del veicolo e poiché finiscono per usurarsi e devono essere sostituite, ti diamo delle brevi indicazioni per poterle cambiare (anche se i passaggi possono variare in base al modello dell’auto e consigliamo di vedere uno dei tanti tutorial su youtube):

Fase 1 – Rimuovi i gommini intorno al gruppo ottico posteriore facendo leva con un cacciavite. Questi fungono da distanziatori tra le due metà dei fanali posteriori.

– Rimuovi i gommini intorno al gruppo ottico posteriore facendo leva con un cacciavite. Questi fungono da distanziatori tra le due metà dei fanali posteriori. Fase 2 – Fai leva sulle due metà dei fanali posteriori con un cacciavite. L’operazione può essere difficile, poiché di solito sono tenute insieme da un adesivo.

– Fai leva sulle due metà dei fanali posteriori con un cacciavite. L’operazione può essere difficile, poiché di solito sono tenute insieme da un adesivo. Fase 3 – Rimuovi la vecchia lampadina dal suo attacco ruotandola in senso antiorario.

– Rimuovi la vecchia lampadina dal suo attacco ruotandola in senso antiorario. Fase 4 – Avvita la nuova lampadina e richiudi il fanale.

Cosa tenere presente quando si scelgono le luci posteriori

Quando si seleziona la luce posteriore giusta, è necessario considerare i seguenti criteri:

• Dimensioni: la dimensione della luce posteriore dipende dalle dimensioni del veicolo. Ad esempio, le luci posteriori più piccole vengono solitamente installate su auto di piccole dimensioni. Le dimensioni della luce devono essere compatibili con lo spazio disponibile nell’auto.

• Tipo: le lampadine alogene vengono solitamente utilizzate per le luci posteriori. Sono l’opzione meno costosa. Tuttavia, hanno una scarsa efficacia luminosa e una bassa resistenza. Un’alternativa è la tecnologia LED, che è più potente, durevole ed efficiente.

• Consumo energetico: le luci posteriori a LED hanno un consumo energetico inferiore rispetto alle lampadine alogene. Ciò è dovuto alla loro elevata efficienza e al fatto che hanno una maggiore durata.

• Budget: quando devi sostituire le luci posteriori, devi assicurarti anche che il portalampada e il fanale siano pienamente funzionanti. Poiché cambiare tutto il blocco potrebbe rivelarsi una spesa notevole, puoi optare per ricambi usati specifici per il tuo veicolo. Scopri di più su Ovoko per approfondire l’argomento.

Le luci a LED sono più efficienti e hanno una durata maggiore rispetto alle luci tradizionali. Sono anche più resistenti agli sbalzi di tensione e hanno una migliore gamma di luminosità.

Raccomandazioni

Il funzionamento sicuro di un veicolo include l’uso corretto delle luci. Non soltanto quelle anteriori, ma anche quelle posteriori hanno il loro senso.

Le luci posteriori dell’auto sono una misura di sicurezza e vengono utilizzate per avvisare gli altri conducenti della presenza del veicolo.

In generale, è importante assicurarsi che le luci del veicolo funzionino correttamente, soprattutto nei contesti suburbani. Le luci posteriori sono quelle che brillano dietro l’auto. Sono usate per mostrare la posizione dell’auto di notte.

Luci auto e manutenzione

Le luci non sono importanti solo per il guidatore, ma anche per il veicolo stesso. Sono un avvertimento per gli altri conducenti e pedoni che il veicolo sta per iniziare a muoversi. Controlla periodicamente il loro stato e, se necessario, rivolgiti al tuo elettrauto di fiducia.